Zusammenleben in Mönchengladbach Gute Rockmusik und Leistungsturnen beim Pongser Dorffest

Am Stand des Fitness-Klubs „Just Fit“ stand ein Glücksrad, das darauf wartete, gedreht zu werden. Viktoria Rheydt lockte fußballbegeisterte an den Stand – in Zeiten der Europameisterschaften kein allzu schwieriger Job. „Der Reinerlös des Festes fließt in unsere Projekte“, sagte Christian Breuer. Der 42-Jährige bezog sich dabei auf Aktivitäten des Heimatvereins wie die die Altenfeier und den Adventstreff.