Verkehr in Mönchengladbach : Poller sperren beliebte Schleichwege ab

Die Poller trennen den Parkplatz Geroweiher von der Lüpertzender Straße und verhindern die als Abkürzung genutzte Durchfahrt. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Zwei neue Absperrungen sollen den Abteiberg verkehrsberuhigen. Damit sind Schleichrouten und eigentlich verbotene Abkürzungen für Autofahrer im Stadtkern gekappt.

Die Stadt hat zwei offenkundig bei Autofahrern beliebte Schleichwege am Abteiberg mit Pollern abgesperrt. Die Straße zwischen dem Alten Markt, der Gasse namens Abteiberg und der Weiherstraße ist jetzt nicht mehr passierbar für Autofahrer. Damit ist die letzte Verbindung zwischen dem Alten Markt und dem Geropark für Autofahrer unterbunden. Dies hatte die Bezirksvertretung Nord im Mai dieses Jahres beschlossen, um damit den Schleichverkehr zu unterbinden.

Die Neustraße und der Abteiberg sind nur noch in einem Ringsystem befahrbar, so dass einfahrender Verkehr von der Aachener Straße das Gebiet auch nur über die Aachener Straße wieder verlassen kann. Der Fuß- und Radverkehr ist davon nicht betroffen. „Das ist eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung. Wir sorgen nicht nur für eine Verkehrsberuhigung und Unterbindung von Schleichverkehren, sondern werten damit auch die Lebensqualität im Quartier am Fuße des Abteiberges auf“, sagte Planungsdezernent Gregor Bonin.

Es wurden aber noch weitere Poller gesetzt, um den Verkehr im Quartier rund um den Abteiberg zu beruhigen. Der Parkplatz am Geroweiher ist jetzt nur noch von der Speicker Straße aus befahrbar. Die Zufahrt von der Lüpertzender Straße ist jetzt abgesperrt. Diese Verbindung über den Parkplatz war ebenfalls verbotenerweise als Abkürzung von Autofahrern genutzt worden. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Autofahrer müssen demnach von nun an die Straße „An der Flieschermühle“ nutzen, um von der Lüpertzenderstraße auf die Hauptverkehrsachse Fliethstraße/Speicker Straße fahren zu können. Die Sackgasse ist im Kreuzungsbereich der Lüpertzender Straße / An der Flieschermühle seit Jahren ausgeschildert. Die Stadt betont, die Verbindung über den Parkplatz wäre ohnehin mit Start der Umbauarbeiten des Geroparks im Herbst oder Winter weggefallen. Der Geropark wird vergrößert, weite Teile des heutigen Parkplatzes an der Stelle fallen weg. Unter anderem wird auch der Weiher dann größer sein.