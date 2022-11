Diebesgut in Mönchengladbach gefunden : Polizisten mit dem richtigen Riecher

Ein Mönchengladbacher Streifenwagenteam war sehr aufmerksam. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Dass Fahrräder – vor allem E-Bikes – beliebtes Diebesgut sind, ist bekannt. Einmal gestohlen, verschwinden sie häufig für immer. Warum das in diesem Fall ganz anders ist.

Das ging schnell: Am Freitagmorgen hatte die Polizei einen nächtlichen Einbruch in eine Garage an der Straße Ripphahn in Hardterbroich-Pesch gemeldet, bei dem mehrere E-Bikes und Werkzeuge entwendet wurden. Am Nachmittag kam dann schon eine Erfolgsmeldung.

Zu verdanken ist sie einem aufmerksamen Streifenwagenteam. Dem war am Donnerstag, 3. November, gegen 10.10 Uhr an der Turmstraße ein 37-jähriger Mann auf einem sehr hochwertigen E-Bike aufgefallen. Die Beamten kontrollierten den Mann und notierten die Rahmennummer seines Fahrrades. Dann entließen sie ihn. Denn zu diesem Zeitpunkt war das E-Bike noch nicht in der Fahndungsdatei als gestohlen gemeldet eingetragen worden.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen und einer erneuten Prüfung der Rahmennummer stellte sich allerdings heraus, dass das E-Bike dem Garageneinbruch in der Nacht zu Donnerstag an der Straße Ripphahn zuzuordnen ist. Dies machte weitere Ermittlungen an der Wohnadresse des am Morgen angetroffenen Mannes notwendig. Die eingesetzten Beamten bewiesen damit einen guten Riecher, denn sie fanden dort die gestohlenen E-Bikes sowie die Werkzeuge. Der 37-Jährige war allerdings nicht da.

Die sichergestellten Gegenstände konnten aber dem Besitzer schon wieder ausgehändigt werden.

(RP)