Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Polizeiwache wegen verdächtiger Substanz gesperrt

Mönchengladbach Ein weißes Pulver hat am Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Polizisten hatten die verdächtige Substanz von einem Einsatz mitgebracht. Daraufhin wurde die Wache an der Vierhausstraße gesperrt.

Der Bereich um die Polizeiwache Mönchengladbach-Rheydt ist am Dienstag weiträumig gesperrt worden. Der Grund: In den Räumen befand sich eine verdächtige Substanz, die Polizisten von einem Einsatz mitgebracht hatten. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um das Pulver zu untersuchen.

Wie die Polizei mitteilte, war sie am Morgen aus einem Büro an der Mühlenstraße angerufen worden, weil dort ein Umschlag aufgetaucht war, der ein undefiniertes Material enthielt. Die Polizisten tüteten den Brief zur Sicherheit ein und brachten ihn zur nahe gelegenen Wache. Um welche Substanz es sich handelt, war zunächst unklar. Das Pulver ähnelte wohl dem gefährlichen Anthrax, auch Milzbrandsporen genannt. Bei den sogenannten Antrax-Anschlägen waren 2001 in den USA fünf Menschen gestorben, weil sie Briefe mit dem Pulver geöffnet hatten.