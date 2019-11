Umzug : Polizeiwache Rheydt ab heute wieder besetzt

Mönchengladbach Nach der Renovierung des Gebäudes können die Beamten wieder an der Vierhausstraße ihre Arbeit aufnehmen.

Die Polizeiwache in Rheydt an der Vierhausstraße wird ab dem heutigen Montag, 14 Uhr, wieder besetzt sein. Die Renovierung des Gebäudes ist abgeschlossen, die Beamten können wieder einziehen. Die bislang im alten Polizeipräsidium an der Theodor-Heuss-Straße untergebrachte Wachdienst wird wieder von Rheydt aus operieren. Gleichzeitig ist die Polizeiwache an der Vierhausstraße heute, 14 Uhr, auch Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihren Anliegen an die Polizei wenden möchten. Das können Hilfeersuchen, Anzeigenerstattungen oder die Erfüllung von Meldepflichten sein. Das alte Polizeigebäude an der Theodor-Heuss-Straße ist ab dem gleichen Zeitpunkt nicht mehr in Funktion und auch keine Anlaufstelle mehr. Neben dem Wachdienst werden in Rheydt auch Mitarbeiter des Bezirksdienstes ihr Zuhause haben. „Wir freuen uns als Polizei Mönchengladbach diese wichtige und zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger wieder eröffnen zu können. Gleichermaßen freut es uns, dass unsere Kolleginnen und Kollegen nun ihren Dienst in dem erneuerten und renovierten Polizeigebäude mitten in der Innenstadt von Rheydt versehen können und auch von dort zu Einsätzen im Stadtgebiet starten“, sagt der Leitende Polizeidirektor, Jörg Schalk. Dieser „strategisch gute Standort“ sei wichtig für die Einsatzbewältigung und die gesamte polizeiliche Arbeit.