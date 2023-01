Ein Kölner verlässt seinen Mönchengladbacher Posten Polizeipräsident verkündet seinen Abschiedstermin

„Ein bekennender FC-Köln-Fan wird Polizeipräsident in Mönchengladbach? Oh weia.“ Das werden wohl viele gedacht haben, als die Nachricht verkündet wurde, dass Mathis Wiesselmann, stellvertretender Polizeipräsident von Köln und gebürtiger Domstädter, zum 1. September 2015 oberster Behördenleiter in Mönchengladbach werden sollte. Und was passierte? Der neue Polizeipräsident, damals 56 Jahre alt, wurde in der Vitusstadt mit offenen Armen empfangen und erhielt jede Menge Borussia-Mönchengladbach-Fanartikel – übrigens auch von den Kollegen aus Köln.