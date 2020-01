Kostenpflichtiger Inhalt: Erster Polizeipräsident von Gladbach-Rheydt : Der Mann, der Hitler in die Irrenanstalt einweisen wollte

Jakob Isenrath auf einem undatierten Bild aus seiner Personalakte: Er war von 1927 bis 1933 Polizeipräsident von Gladbach-Rheydt und widersetzte unter anderem Adolf Hitler. Foto: Stadtarchiv MG

Mönchengladbach Jakob Isenrath war als Polizeipräsident in Gladbach-Rheydt bis 1933 maßgeblich am Bau des Präsidiums an der Theodor-Heuss-Straße beteiligt und drohte Hitler vor einem Wahlkampfauftritt mit der Festnahme. Sein Enkel hat nun ein Buch über ihn veröffentlicht.