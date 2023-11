Vorläufige Festnahmen in Mönchengladbach Diensthund Hawk findet Drogen eines mutmaßlichen Dealers

Dem Team eines Streifenwagens war gegen Mitternacht auf einem Supermarktparkplatz an der Straße Reyerhütte in Hardterbroich-Pesch ein grauer Peugeot aufgefallen, in dem drei Männer unterwegs waren (21, 18 und 18 Jahre alt). Um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen, fuhren die Polizisten dem Wagen hinterher und gaben Anhaltesignale. Der 21-jährige Beifahrer warf daraufhin einen Gegenstand aus dem Fenster.