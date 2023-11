Einsatz in Mönchengladbach Polizeieinsatz wegen Chatnachrichten von Schüler

Nachrichten eines Schülers in einem Internetchat haben in Mönchengladbach die Polizei auf den Plan gerufen. Es drohe aber keine Gefahr, teilten die Ermittler in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mit. Die Beamten waren von einer Lehrerin der Gesamtschule alarmiert worden, die von Schülerseite über verdächtige Äußerungen des 16-Jährigen informiert worden war.