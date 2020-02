Mathis Wiesselmann stammt aus Köln : Polizeichef lernt Brauchtum kennen

Mathis Wiesselmann ist FC-Köln-Fan. Das Acryl-Bild hinter ihm hat seine Frau gemalt. Foto: Ungerechts

Gladbach Mathis Wiesselmann kommt aus Köln. In den Karneval ist er erst richtig in Mönchengladbach eingetaucht. Seine Narrenkappe ist aber neutral.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

Ein echter Kölner leitet seit fast fünf Jahren die Polizei in Mönchengladbach. Mathis Wiesselmann wechselte 2015 von der Millionenstadt am Rhein, wo er vier Jahre lang stellvertretender Polizeipräsident war, in die viel kleinere Stadt am Niederrhein, wo er seitdem Polizeipräsident ist. Ein Wechsel, der für den „ausgezeichneten Verwaltungsfachmann, anerkannten Polizeiexperten mit großer Erfahrung, mit Leitungsfunktionen in der Landesverwaltung und hoher sozialer Kompetenz” (so erklärte damals Ex-NRW-Innenminister Ralf Jäger den Wechsel) natürlich ein beruflicher Aufstieg war. Kenntnisreich, kommunikativ, den Menschen zugewandt, das sagt man auch in Gladbach über ihn. Und bei Veranstaltungen, ob jeck, edel, oder einfach zum Netzwerken, ist Wiesselmann gern gesehener Gast und Gesprächpartner.

Er wurde 1959 in Köln geboren (im April wird er 61 Jahre alt), und zwar nicht auf der „Schäl Sick“, wie er im Gespräch deutlich betont, sondern auf der richtigen, der tolerierten Seite Kölns, am Rheinufer mit Blick auf den Dom. Mit Ehefrau Jacqueline wohnt er in Brühl, der Kleinstadt vor den Toren Kölns, sie sind Eltern von einer Tochter (24) und zwei Söhnen (28 und 31)

„Kölsch jeck“ ist er nicht, auch wenn er als Innenstädter richtig Kölner Blut vorweisen kann. Sein Verhältnis zum Kölsche Karneval ist eher mäßig; da ist seine Liebe zum FC schon heftiger, seit mehr als 50 Jahren ist er Fan der Geißbockelf. Das sollte sich mit dem Wechsel der Arbeitsstätte ändern. Hat es auch, aber nicht so ganz: Sowohl Borussia als auch der Gladbacher Karneval stehen bei ihm an zweiter Stelle – hinter seiner Heimatstadt. Und vom Sommerbrauchtum hat er in Köln so gut wie gar nichts mitbekommen, „das habe ich tatsächlich erst hier kennengelernt“, sagt er.

Mittlerweile ist er aber in beiden Gladbacher Brauchtümern gut vernetzt. Aus Gründen der Neutralität zu den 40 karnevalistischen Gesellschaften und Vereinen hatte ihm Bernd Gothe für den Mönchengladbacher Karnevalsverband eine MKV-Mütze verliehen. Aber nicht nur deshalb findet traditionell immer am Karnevalsfreitag der Empfang des Prinzenpaares im Polizeipräsidium statt, bei dem das Festkomitee des Polizeipräsidiums immer etwas Tolles auf die Beine stellt. „Diese schöne Tradition habe ich gerne fortgesetzt, weil unsere Polizei in der Stadt gut vernetzt ist und für alle ein wichtiger Ansprechpartner bleiben soll“, so Wiesselmann.

Hobbys haben er und seine Frau Jacqueline natürlich auch. Sie malt Acryl-Bilder, von denen eins im Büro des Polizeipräsidenten hängt. Er ist leidenschaftlicher Rennradfahrer, dreht nach Feierabend auch mal eine 80-Kilometer-Runde durch die Eifel oder von Köln nach Mönchengladbach in die Arbeit pendelt. Er spielt auch elektrische Gitarre und fotografiert gerne.

Wie steht es mit der Sicherheit an Karneval in der Stadt aus? „Wir sind gerüstet, die Einsatzkräfte wurden selbstverständlich verstärkt, schließlich wollen wir den Platz als eine der sichersten Großstädte in Deutschland halten“, so Wiesselmann. In dieser Tabelle steht Mönchengladbach genau wie in der Fußballbundesliga vor den Kölnern. Ist doch was!