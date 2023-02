Unfall mit sechs Verletzten in Mönchengladbach Polizeiauto kollidiert mit Linienbus

Wie die Polizei mitteilte, war ein Streifenwagen im Rahmen eines Einsatzes gegen 7.50 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der L 370 in südlicher Richtung unterwegs. Im Bereich der Mennrather Straße fuhr ein 22-jähriger Beamter mit dem Polizeiauto in den Kreuzungsbereich ein, um links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Linienbus. Dessen 60-jähriger Fahrer war auf der Mennrather Straße in Richtung Max-Reger-Straße unterwegs.