Sicherheit in Mönchengladbach Polizei zieht erste Bilanz zur Frühkirmes in Rheydt

Die Besucher der Rheydter Frühkirmes sind am Sonntagnachmittag sichtlich gut drauf: Familien schlendern entspannt an den Buden vorbei, Jugendliche warten geduldig vor Fahrgeschäften und Senioren genießen den strahlenden Sonnenschein. Alles so, wie es sein sollte. Nur wer genau hinschaut, erkennt, dass Stadt und Polizei einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, um die Sicherheit der zahlreichen Besucher zu gewährleisten.