Razzia in Mönchengladbach und Neuss Polizei zerschlägt Drogendealer-Ring

Der Mönchengladbacher Polizei ist ein Schlag gegen eine Drogenbande gelungen. Unter Beteiligung von über 80 Einsatzkräften wurden am Mittwoch, 6. September, zwischen 16.30 und 21 Uhr in Mönchengladbach und in Neuss mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vollstreckt und dabei acht Männer und eine Frau festgenommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.