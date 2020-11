Betrunken auf Beutezug in Mönchengladbach : Polizei weckt eingeschlafenen Dieb im Auto

Mönchengladbach Ein Zeuge hatte bereits in der Nacht gegen 4 Uhr gehört, wie eine Alarmanlage auslöste. Als er nachsah, entdeckte er jedoch nichts Verdächtiges. Erst am Morgen bemerkte er beschlagene Autoscheiben.

Ein Zeuge hatte bereits in der Nacht gegen 4 Uhr an der Johannesstraße gehört, wie eine Alarmanlage auslöste. Als er nachsah, entdeckte er laut Polizeibericht jedoch nichts Verdächtiges. Erst am Morgen bemerkte er die beschlagenen Autoscheiben und eine Bewegung in dem VW Golf. Er alarmierte daraufhin die Polizei.