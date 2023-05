Tierhasser in Mönchengladbach unterwegs? Polizei warnt vor möglichen Giftködern in Windberg

Auch in diesem Jahr gab es schon Hundeköder-Funde, die gefährlich präpariert waren. Im Januar entdeckte eine Hundehalterin beim Gassigehen an der Engelblecker Straße Leckerchen, in denen ein Nagel steckte. Die Tierbesitzerin fand an den folgenden Tagen mehr als zehn weitere gefährliche Köder. Und die alarmierten Mitarbeiter von Ordnungsamt und Polizei machten weitere Entdeckungen. Im Februar kam dann Kostenpflichtiger Inhalt die nächste Meldung: An der Straße Fahres waren präparierte Hundeköder ausgelegt worden. Auch hier handelte es sich um Fleisch mit versteckten Nägeln.