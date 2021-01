Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr : Polizei verteilt Flugblätter nach vier Würfen von Brücken

Mönchengladbach Bei mindestens drei Fällen vermutet die Ermittlungskommission einen Zusammenhang. Die Öffentlichkeitsfahndungen brachten bislang nur wenige Hinweise.

Im Zusammenhang mit gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr auf der Rheindahlener Ortsumgehung (B 57) fahndet die Polizei weiter nach den Steinwerfern. Angesichts eines bislang geringen Hinweisaufkommens wurde von der Ermittlungskommission „Brücke“ eine Flugblattaktion im unmittelbaren Umfeld der Tatorte gestartet. Viermal wurden in den vergangenen Wochen Gegenstände von Brücken geworfen: am Mittwoch, 30. Dezember, gegen 16.20 Uhr, am Freitag, 15. Januar, gegen 19.50 Uhr und am Samstag, 16. Januar, gegen 18.10 Uhr auf die Rheindahlener Ortsumgehung (Bundesstraße 57) im Bereich der nach Gerkerath führenden Brücken. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen diesen drei Fällen. Im Dezember hatte eine betroffene Autofahrerin einen Jugendlichen (etwa 15 Jahre alt, weißes Kapuzenshirt, schwarze Jacke) gesehen, der einen Hund dabei hatte. Weiter geprüft wird von der Polizei zudem, ob ein vierter Fall auf der B 57 mit den Taten in Verbindung stehen könnte: Am 4. Januar waren in Holt Steine von einer Fußgängerbrücke auf die Aachener Straße geworfen worden. Drei Jugendliche waren beobachtet worden: 13 bis 16 Jahre alt, alle dunkel gekleidet, einer mit rotem Pullover. Hinweise an die Polizei unter 02161 290.