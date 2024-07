Blaulicht in Mönchengladbach Polizei trainiert Einsätze an Schulen

In Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach und dem Schulamt trainieren Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach am Montag, 8. Juli, in der Geschwister-Scholl-Realschule an der Aachener Straße. Der Trainingsort wurde gewählt, um dort unter realen örtlichen Gegebenheiten den polizeilichen Einsatz in einer Schule, beispielsweise bei Gefahrenlagen oder Bedrohungsszenarien, zu üben.