Fahndung in Mönchengladbach : Polizei sucht zwei Mädchen nach versuchter Brandstiftung

Mönchengladbach Zwei Jugendliche sollen am 30. Januar das Feuer in der Gnadenkapelle Hehn gelegt haben. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach ihnen.

Beinahe wäre die Gnadenkapelle in Hehn am 30. Januar bei einem Feuer zerstört worden. Eine Zeugin, die den Brand an diesem Sonntag rechtzeitig entdeckt hatte, hatte dies verhindern können, indem sie schnell die Feuerwehr alarmierte. Für die ermittelnde Polizei war schnell klar: Das war eine versuchte Brandstiftung. In der Kapelle an der Straße Heiligenpesch war ein künstlicher Buchsbaum angezündet worden, der kurz darauf lichterloh brannte.