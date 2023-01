Körperverletzung in Mönchengladbach Polizei sucht Zeugen nach Streit in Altstadt

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Mann und mehreren anderen Personen in der Nacht zu Samstag, 14. Januar, sucht die Polizei Zeugen. Eine Polizeistreife hatte gegen 2.30 Uhr ein Streitgespräch zwischen einem Mann und einer Frau im Bereich des Kapuzinerplatzes bemerkt. Daraufhin sprachen sie das Paar an. Der 20-Jährige hatte Verletzungen an der Hand und im Gesicht. Er und seine 19-jährige Begleitung gaben an, dass es gegen 1.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 20-Jährigen und etwa fünf weiteren Männern gekommen sei. Dabei habe er die Verletzungen erlitten. Rettungskräfte behandelten die Verletzungen des 20-Jährigen.