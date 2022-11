Öffentlichkeitsfahndung : Polizei sucht vermissten Frank Lothar L.

Mönchengladbach Der Mann, der in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen lebt, ist ohne Handy, Geld und Ausweispapiere unterwegs. Möglicherweise trägt er Hausschuhe.

Die Polizei in Rhein-Erft-Kreis fahndet nach dem als vermisst gemeldeten Frank Lothar L.. Der 50-Jährige hat am Montagnachmittag (7. November) seine Wohnanschrift in Erftstadt-Lechenich verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Der Mann, der in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen lebt, könnte sich auch in Mönchengladbach aufhalten. Bereits in der Vergangenheit wurde er in Aachen, Mönchengladbach und Hagen angetroffen. Frank Lothar L. ist nach Aussage seiner Angehörigen grundsätzlich an bekannten Orten orientiert und nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel. Aktuell führt er kein Mobiltelefon, kein Geld und keine Ausweisdokumente mit sich.