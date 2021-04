Vermisstensuche in Mönchengladbach : Wer hat Matthias C. gesehen?

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher wurde zuletzt am 20. April in Düsseldorf gesehen. Da angenommen werden muss, dass eine Gefahr für Leib und Leben bestehen könnte, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Polizei Mönchengladbach sucht den 32-jährigen Mönchengladbacher Matthias C., der am Dienstag, 20. April, vermisst gemeldet wurde. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war an diesem Tag gegen 13 Uhr in Düsseldorf, genauer im Bereich Hafen/ Unterbilk.