Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach Polizei sucht vermisste 91-Jährige mit Hubschrauber

Eine Angehörige der 91-jährigen Johanna B hatte sie am Sonntag, 27. August, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt bestand zu der Vermissten Kontakt durch Angehörige am Samstagabend, 26. August, an ihrem Wohnort in Wickrath-West. Die 91-Jährige ist circa 1,60 Meter groß, hat weiße Haare und eine schlanke Figur. Sie hat Probleme, weite Strecken zu Fuß zu laufen. Möglicherweise trägt sie eine hellblaue Strickjacke. Als mögliche Hinwendungsorte wurden Voosen und der Friedhof Wickrath angegeben.