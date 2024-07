Rollerfahrerin leicht verletzt Polizei sucht SUV-Fahrer nach Ufallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24. Juli, an der Straße Woof in Rheindahlen-Land sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 37-jährige Rollerfahrerin gegen 16.10 Uhr über die Straße Woof in Richtung Rochusstraße. In dem Bereich überholte sie ein Fahrer mit einem blauen SUV. Nach Angaben der Rollerfahrerin hielt der Fahrer dabei nur sehr wenig Abstand, und sie sei daraufhin rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Unbekannte sei anschließend ohne anzuhalten in Richtung Rochusstraße weitergefahren.