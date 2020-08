Mönchengladbacher Familie in Sorge : Polizei sucht nach Sechsjährigem - Junge besucht Großmutters Grab

Mönchengladbach Eine Familie in Mönchengladbach war am Montag in großer Sorge, weil der sechs Jahre alte Sohn nach der Schule nicht nach Hause gekommen war.

Ein sechs Jahre alter Junge hat in Mönchengladbach eine Suchaktion samt Hubschrauber und Spürhund ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge am Montag nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Der Junge war nach eigenen Angaben nach Düsseldorf gefahren, um dort das Grab seiner Großmutter zu besuchen.

Die Mönchengladbacher Polizei hatte das Kind vor allem im Raum Pongs/Schrievers mit einem Großaufgebot gesucht. Parallel laufende Ermittlungen erbrachten eine Spur nach Düsseldorf, dem früheren Wohnort der Familie. Laut einem Zeugenhinweis, der sich später als zutreffend herausstellen sollte, war der Sechsjährige mit Bus und Bahn in die Landeshauptstadt gefahren. Die daraufhin in die Suche nach dem Jungen eingebundene Düsseldorfer Polizei leistete sofort Unterstützung.

Gefunden wurde der Junge aber erst nach seiner Rückkehr ins Mönchengladbacher Stadtgebiet: kurz vor 18.30 Uhr an einer Bushaltestelle am Marienplatz in Rheydt.

