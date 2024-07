Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach Polizei sucht Mutter nach Kindesentführung

Die Beschuldigte und ihr ehemaliger Lebensgefährte sind Eltern zweier Kinder im Alter von neun und sieben Jahren. Seit dem Jahr 2022 wohnen die Kinder bei ihrem Vater in Mönchengladbach. Am Sonntag, 15. Januar 2023, brachte die Beschuldigte die beiden Kinder von einem Umgangskontakt nicht zum Vater nach Mönchengladbach zurück. Seither hält sie sich mit ihnen an einem unbekannten Ort auf.