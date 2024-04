Zeugensuche in Mönchengladbach Polizei sucht Kind nach Unfall

Die Polizei sucht einen circa neun- bis zwölfjährigen Jungen, der am Dienstag, 16. April, gegen 16.20 Uhr auf der Mülgaustraße in Odenkirchen-Mitte an einem Unfall beteiligt war. Laut Polizeibericht fuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Mülgaustraße aus Richtung Höhenstraße in Richtung Saarstraße. Der Junge lief von rechts über die Straße, sodass ihr Auto ihn touchierte. Der Junge fiel hin, stand sofort wieder auf und lief davon.