Nach Ausschreitungen bei Borussia-Spiel Polizei sucht diesen Mann nach Fußball-Randale

Bei der Bundesliga-Partie am 18. März 2022 im Bochumer Ruhrstadion hatte es mehrere Ausschreitungen gegeben. Nach 69 Minuten war zu einem Eklat gekommen: Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann sank an der Seitenlinie zu Boden, nachdem ihn ein Plastikbecher am Hinterkopf getroffen hatte, der von der Tribüne geflogen kam. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen.