Mädchen aus Mönchengladbach vermisst : Wo ist Clara W. (14)?

Mönchengladbach Das Mädchen aus Mönchenglabach verschwand aus einem Kölner Krankenhaus. Sie galt schon häufiger als vermisst.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach der 14-jährigen Clara W. um Mithilfe. Das Mädchen ist am Dienstag aus einem Krankenhaus in Köln verschwunden. Die 14-Jährige war dort am Vortag aufgrund gesundheitlicher Probleme eingewiesen worden.