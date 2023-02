Verkehrskontrolle in Mönchengladbach Polizei stoppt völlig überladenen Süßigkeiten-Lkw

Etwa 8,15 Tonnen zuckrige Snacks und süße Trinkpäckchen hatte ein völlig überladener Lastwagen an Bord, den die Polizei Mönchengladbach am Dienstag, 7. Februar, um kurz vor 9 Uhr auf der Rathenaustraße kontrollierte. Der Lkw hatte so viel Süßes an Bord, dass die Polizei sofort mit Rechnungen begann: Bei einem Pro-Kopf-Konsum von 33,4 Kilogramm (Stand: 2020) hätten über 543 Naschkatzen in Deutschland ihre Lust auf Süßes mit der Ladung ein Jahr lang stillen können.