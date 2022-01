In Mönchengladbach : Berauscht auf E-Scooter der Marke „Eigenbau“

In Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 29-Jährige konnte weder eine Fahrerlaubnis nachweisen noch eine Versicherung, geschweige denn einen Eigentumsnachweis. Was ihn jetzt erwartet.

Polizisten haben am Mittwoch gegen 12.40 Uhr einen 29-Jährigen angehalten, der die Erzbergerstraße in Richtung Innenstadt auf einem E-Scooter der Marke „Eigenbau“ befuhr. Das meldet die Polizei am Donnerstag.