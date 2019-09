Schrott-Lastwagen in Mönchengladbach : Polizei legt Lkw mit selbst gebastelter TÜV-Plakette still

Mönchengladbach Rostiges Gefährt eines Schrott-Händlers ist selbst Schrott.

Die Polizei hat am Freitag in Mönchengladbach einen Lkw mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Ursprünglich hatten Beamte das Fahrzeug angehalten, weil der Fahrer nicht angeschnallt war. Dann stellte sich heraus: Der Wagen war nicht zugelassen und nicht versichert. Der Besitzer, ein Schrott-Händler, hatte offenbar Kreativität walten lassen und sich eine TÜV-Plakette selbst gebastelt, die er mit Tesafilm auf das selbst geprägte Kennzeichen klebte. Die Fälschung fiel den Beamten rasch auf.

Der Lkw – so stellten die Polizisten bei ihrer Kontrolle fest – war an mehreren Stellen durchgerostet und so umgebaut, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. So hatte das Fahrzeug eine offene Ladefläche statt – wie eingetragen – einer geschlossenen. Und: Stromkabel waren über die Pole der Batterie verlegt. Das hätte einen Brand auslösen können. Die Ordnungshüter stellten das Fahrzeug des Schrott-Händlers sicher.