Aufmerksame Zeugin in Mönchengladbach Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Dienstagmorgen, 16. Mai, um 7.45 Uhr einen 53-jährigen erheblich alkoholisierten Autofahrer stellen können. Der 34-jährigen Zeugin war der blaue VW des 53-Jährigen auf der A61 in Höhe der Anschlussstelle Nordpark aufgefallen, da er in Schlangenlinien unterwegs war, so die Polizei.