Verkehrskontrollen in Mönchengladbach Polizei stoppt berauschte Fahrer

Die Polizei hat bei allgemeinen Verkehrskontrollen gleich mehrere Fahrer erwischt, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Am Mittwochmorgen, 22. November, hatte eine Streifenwagenbesatzung gegen 7.50 Uhr einen 29-Jährigen Autofahrer im Bereich Hardterbroich angehalten. Die Beamten hatten im Gespräch mit dem Mann den Eindruck, dass er Betäubungsmittel konsumiert hat und boten ihm einen Vortest an. Dieser fiel positiv aus. Später am gleichen Tag stellten Polizisten Ähnliches fest, als sie eine 35-jährige Frau im Auto in Holt kontrollierten. Auch hier fiel ein Drogenvortest positiv aus. Ein weiterer positiver Drogenvortest ergab sich, als eine Streifenwagenbesatzung am frühen Donnerstagmorgen einen 35-Jährigen auf einem E-Scooter kontrollierte. Der Mann war den Beamten gegen 4.10 Uhr auf der Hindenburgstraße aufgrund eines Verkehrsverstoßes aufgefallen.