LKA-Einsatz in Mönchengladbach : Polizei findet Sprengstoff in Wohnung von 42-Jährigen

Die Polizei sperrte die Zeppelinstraße, nachdem sie in einem Haus gefährliche Böller gefunden hatte. Foto: Alex Forstreuter

Mönchengladbach Wegen des Fundes wurde das Haus evakuiert und die Straße gesperrt. Neben den gefährlichen Feuerwerkskörpern, die der Mann auch ohne Verkaufsverbot nicht hätte besitzen dürfen, stellten die Beamten auch noch Drogen sicher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei hat am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Wohnung eines 42-jährigen Mannes an der Zeppelinstraße gefährliche Feuerwerkskörper sichergestellt.

Gegen 22.30 Uhr hatten sich Anwohner aus der Nachbarschaft bei der Polizei gemeldet und sich über Knallgeräusche beschwert, die in den letzten Tagen vermehrt aufgetreten seien. Die Knallgeräusche seien so heftig gewesen, dass bei ihnen zu Hause die Fensterscheiben geklirrt hätten. Anwohnern zufolge würde jemand draußen auf der Straße immer wieder Böller zünden, was sie als störend und beunruhigend empfanden.

Polizeibeamte ermittelten in der Nachbarschaft und kamen schließlich zu dem Verdacht, dass der 42-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Zeppelinstraße für die Explosionen verantwortlich war. Sie suchten seine Wohnanschrift auf und trafen den Mann dort an.

In der Wohnung fanden die Beamten neben Drogen auch gefährliche Feuerwerkskörper. Die Polizisten forderten daraufhin ein Spezialistenteam des Landeskriminalamtes an, das die Pyrotechnik fachgerecht sicherstellte und aus der Wohnung brachte. Für die Dauer dieser Maßnahmen wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert.

Bei den sichergestellten Feuerwerkskörpern handelt es sich um pyrotechnische Gegenstände, von denen eine große Gefahr ausgeht und die deshalb nur von Fachleuten erworben werden dürften. „Es gibt vier verschiedene Kategorien bei Feuerwerkskörpern. Privatleute dürfen eigentlich nur solche aus der Kategorie 1 und 2 verwenden. Bei dem Mann sind Böller gefunden worden, die anscheinend in die vierte Kategorie fallen“, sagt Polizeisprecherin Judith Neuenhofen. Das LKA werde nun überprüfen, um welchen Sprengstoff es sich genau handele.

Den 42-Jährigen nahm die Polizei zur Verhinderung von weiteren Straftaten über Nacht in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

(gap)