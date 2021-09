Fahndung in Mönchengladbach : Polizei stellt Mädchen nach Einbruch in Geschäft

Polizei stellt Mädchen nach Einbruch in Geschäft

Fahndung in Mönchengladbach

Die Polizei entdeckte die Mädchen an der HIndenburgstraße in Mönchengladbach. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Auf der Wachen gaben die 14-Jährige und die 17-Jährige die Tat zu. Beide erwartet jetzt ein Straferfahren.

Die Polizei hat am Montagmorgen zwei minderjährige Mädchen gestellt, die im Verdacht stehen, in ein Geschäft an der Lürriper Straße eingebrochen zu sein. Um 2.42 Uhr löste die Alarmanlage eines Bekleidungsgeschäfts bei einer Sicherheitsfirma aus. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass eine Schaufensterscheibe eingeschlagen worden war. Sie leitete sofort eine Fahndung ein. Zeugen berichteten den Beamten, dass zwei Personen vom Geschäft weggelaufen seien.