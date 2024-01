Raser in Mönchengladbach Polizei stellt Fahrer nach illegalen Autorennen

Gegen 22.15 Uhr am selben Tag fielen den Beamten einer Einsatzhundertschaft an der Korschenbroicher Straße zwei Autofahrer auf. Dabei handelte es sich um die Fahrer eines VW (Golf) und eines BMW (540), die sich auf den beiden Fahrspuren im Bereich Volksgartenstraße in Richtung Reyerhütter Straße offenbar nebeneinander aufgestellt hatten. Nach dem dreimaligen betätigen der Hupe durch die Fahrer, gaben beide Gas und beschleunigten extrem. Die Beamten wendeten, um den Wagen zu folgen. Bereits an der nächsten Rot zeigenden Ampel stellten sie beide Autofahrer, die dort angehalten hatten, und kontrollierten sie. Die Polizei stellte die Autos der beiden Fahrer (20 und 19 Jahre alt) sicher und ermittelt gegen sie ebenfalls wegen eines verbotenen Kfz-Rennens.