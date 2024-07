Vorläufige Festnahme in Mönchengladbach Polizei stellt Betrunkenen nach zwei Unfällen

Weitere Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der hinzugezogenen Polizei führten zum Erfolg. Ein Streifenteam erkannte das gesuchte Fahrzeug an der Mülgaustraße in Fahrtrichtung Giesenkirchener Straße. Als der 28-Jährige den Streifenwagen bemerkte, bog er in die Straße Am Beller Bach ab und beschleunigte stark. Die Beamten fuhren mit Blaulicht und Martinshorn hinterher. Kurz darauf beschädigte der 28-Jährige einen geparkten Volvo und fuhr in den Beller Park. Dort kam er an einer Engstelle nicht weiter und flüchtete zu Fuß. Die Beamten rannten ihm hinterher und stellten ihn an der Beller Straße.