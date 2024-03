U-Haft für 36-Jährigen Polizei stellt bei Wohnungsdurchsuchung Drogen und Waffen sicher

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Mannes an der Windthorststraße hatte die Polizei Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sichergestellt. Dazu zählten unter anderem Marihuana, Haschisch, Amphetamin, MDMA (eine weltweit vertretende Partydroge), Kokain und über 300 Tabletten Ecstasy. In seiner Wohnung befand sich außerdem in unmittelbarer Nähe zu den Drogen ein griffbereit liegender Teleskopschlagstock. Die Beamten stellten zusätzlich ein Messer und eine Gas-/Druckluftpistole sicher.