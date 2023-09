Wertvolle Zeugenhinweise in Mönchengladbach Polizei stellt 14-Jährige nach Fahrraddiebstahl

Die Polizei hat dank Zeugenhinweisen am Montag, 18. September, in Giesenkirchen zwei 14-Jährige stellen können, die sich gerade mit einem frisch gestohlenen E-Bike davonmachen wollten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Zeugin hatte gegen 15.30 Uhr beobachtet, wie zwei Jugendliche in einem Park in der Nähe des Asternwegs gemeinsam ein E-Bike trugen, dessen Hinterrad mit einem Fahrradschloss gesichert war. Sie versteckten es in einem Gebüsch. Die Zeugin schlussfolgerte, dass das Rad gestohlen war und zum Abtransport bereitgelegt werden sollte. Sie verständigte die Polizei.