Innenstadt in Mönchengladbach : Polizei sichert Einkaufszentrum Minto nach Androhung einer Straftat

Mönchengladbach Das Einkaufszentrum Minto wird am Freitag von Polizisten überwacht. Grund ist eine Drohung in einem Internet-Chat aus der Nacht, wo eine Amoktat angekündigt worden war. Die wurde zwar wieder als nicht ernst gemeint zurückgenommen, dennoch ist die Polizei vor Ort.

In einem Internet-Chat hat es in der Nacht zu Freitag die Androhung einer Amoktat im Minto gegeben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Äußerung sei zwar sofort als nicht ernst gemeint zurückgenommen worden, dennoch zeigt die Polizei dort am Freitag vorsorglich Präsenz. „Nach Abschätzung aller Umstände geht die Polizei aktuell nicht von einer konkreten Gefahrenlage aus“, teilte die Polizei am Mittag mit. Details zu der Äußerung, wo sie getätigt worden ist und ob die Polizei denjenigen bereits identifiziert hat, wollte Polizeisprecher Dieter Schuhmachers am Freitag mit Verweis auf ermittlungstaktischen Gründe nicht benennen. Die angedrohte Straftat sei einzuordnen im Bereich einer Amoktat, sagte Schuhmachers.