Erfolgreiche Ermittlung in Mönchengladbach : Polizei schnappt Tatverdächtige nach versuchter Tötung

Mönchengladbach Ein 16-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft. Sie sollen einem jungen Mann unter anderem lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugefügt haben.

Nach dem brutalen Angriff auf dem Marienplatz in Mönchengladbach-Rheydt am 8. November, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt worden war, hat die Polizei drei Tatverdächtige geschnappt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, sitzen ein 16-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger in U-Haft. Der Vorwurf gegen sie lautet: versuchter Totschlag.