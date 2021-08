Vorläufige Festnahmen in Mönchengladbach : Polizei schnappt Einbrecher – die jüngsten sind erst 14

Mönchengladbach Zwei Jungen standen „Schmiere“, die anderen drangen in eine Wohnung an der Bismarckstraße ein. Zeugen konnten einen Verdächtigen festhalten, die anderen erwischte die Polizei auf der Flucht.

Die Polizei hat am Dienstagabend in Mönchengladbach zwei 14-Jährige, einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen an der Bismarckstraße vorläufig festgenommen. Die Gruppe hatte sich gegen 19.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Während zwei Verdächtige in die Wohnung gingen, blieb einer der 14-Jährigen draußen auf dem Hausflur und ein weiteres Mitglied der Gruppe unten im Bereich des Hauseingangs stehen.