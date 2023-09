Erfolgreiche Fahndung in Mönchengladbach Polizei schnappt Autoaufbrecher nach Zeugenhinweis

Ein Zeuge hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 9. September, gegen 3.18 Uhr einen Diebstahl aus einem Fahrzeug an der Von-Galen-Straße bei der Polizei gemeldet. Seinen Angaben zu Folge hatten zwei Männer an einem geparkten Auto die Seitenscheibe eingeschlagen und waren dann zu Fuß geflüchtet.