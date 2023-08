Leiche am Gymnasium in Mönchengladbach Polizei schließt Unfall als Todesursache aus

Am Gymnasium an der Abteistraße ging der Unterricht weiter. Die Schulleitung hatte die Eltern gleich am Morgen kurz nach dem Fund in einer E-Mail über den Vorfall informiert. Notfallseelsorger und der schulpsychologische Dienst standen für die Schüler bereit. Außerdem war der Leichenfundort mit Sichtschutz abgeschirmt worden.