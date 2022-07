Kindstötung in Mönchengladbach : Polizei sagt Danke nach Abschluss des Falls „Rabea“

Der Schaukasten ist weg. Die Kuscheliere blieben. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mehr als zwei Monate ermittelte die Mönchengladbacher Mordkommission nach einer Kindstötung. Die Leiche eines Säuglings war in einem öffentlichen Mülleimer gefunden worden.

Der Ort, an dem das getötete Baby am 28. März gefunden wurde, ist kaum zu übersehen. Immer noch steht dort das Kreuz, das umrahmt ist von Stofftieren, Kerzen und Blumen. Nur der Schaukasten ist nicht mehr da. Die Polizei hatte ihn aufgestellt, um an Rabea, so nannte sie das Baby, zu erinnern und um an weitere Hinweise zu kommen. Denn lange Zeit war nicht bekannt, wer die Mutter des kleinen Mädchens ist, das gewaltsam starb und das dann in eine Mülltonne gesteckt wurde.

Die Ermittlungsarbeit der Polizei war arbeitsaufwendig und zeitintensiv. Es dauerte über zwei Monate bis zum Durchbruch. Ein Reihen-DNA-Test in der Umgebung des Fundorts brachte einen Treffer. Tatsächlich wohnte die Mutter kaum 300 Meter von dem Mülleimer entfernt, in dem das Baby gefunden wurde. Die Frau, die bis dahin völlig unauffällig war, räumte die Tat ein. Kostenpflichtiger Inhalt Sie sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Mit einem Schreiben sagte die Mordkommission Danke. Foto: Gabi Peters

Drei Tage lange hing ein Zettel in dem Schaukasten an der Carl-Diem-Straße mit Dankesworten der Polizei: „Eine besondere Bedeutung hatte für uns in dieser Zeit die Unterstützung der Öffentlichkeit. Sowohl medial als auch bei persönlichen Gesprächen und Kontakten sind wir auf breiten und großen Willen getroffen, die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen. Jeden Hinweis, jeden Beitrag zur Verbreitung unserer Zeugenaufrufe und alles, was damit zusammenhängt, wussten und wissen wir zu schätzen. Hierfür sagen wir: „Herzlichen Dank!“ Unterzeichnet mit: Ihre Mordkommission „Acker“.