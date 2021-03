Bahnhof Mönchengladbach : Bundespolizisten retten verletzten Vogel

Mönchengladbach Beamte der Bundespolizei sind während eines Streifgangs über den Bahnhofsvorplatz in Mönchengladbach auf ein verletztes Tier aufmerksam geworden und eilten dem nachtaktiven Vogel zur Hilfe.

Die Beamten nahmen den hilflosen Vogel in Augenschein und stellten fest, dass er am Kopf verletzt war. Also nahmen sie ihn in Gewahrsam mit zur Dienststelle. Dort informierten sie die Vogelrettung Mönchengladbach, die sich um das Tier kümmern sollte. „Zum genauen Unfallhergang liegen derweil keine Erkenntnisse vor“, heißt es in dem Bericht weiter. Und: „Der gefiederte Freund befindet sich auf dem Weg der Besserung.“