Großeinsatz in Mönchengladbach : Bombendrohung – Polizei räumt das Vitus-Center

Großeinsatz in Mönchengladbach

Das Vitus-Center in Mönchengladbach wurde von der Polizei abgesperrt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Feuerwehr und Polizei sind aktuell am Vitus-Center in Mönchengladbach im Einsatz. Dort gab es eine Bombendrohung. Das Gebäude wurde geräumt.

Über Twitter berichtete die Mönchengladbacher Polizei am Freitagmittag, dass aktuell eine „Einsatzlage“ am Vitus-Center laufe. Das Objekt wurde geräumt. Aus welchem Grund wurde zuerst nicht bekannt gegeben. Es sei aber laut Polizei bislang „noch kein Schaden für Personen oder Sachen entstanden“. Mittlerweile steht fest: Es gab eine Bombendrohung. Der Bereich rund um das Center sollte gemieden werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich Goebenstraße, Europaplatz und Hindenburgstraße zu umfahren. An einigen Stellen kommt es bereits zu Rückstaus. Zurzeit wird das Gebäude durchsucht.