Mutmaßlicher Täter saß im Linienbus Polizei ortet gestohlenes Handy

Das Handy konnte von der Wache aus geortet werden – zunächst am Europaplatz, kurz darauf auf der Rathenaustraße, der Theodor-Heuss-Straße, der Hofstraße und der Rheydter Straße. Die Polizeibeamten auf der Wache vermuteten den Dieb in einem Linienbus und entsandten eine Streife. Zwei Beamte trafen den 34-Jährigen tatsächlich in einem Bus der Linie 002 an. Er trug die gestohlene Jacke und hatte das Handy dabei.