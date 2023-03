Drogenhandel in Mönchengladbach Polizei nimmt zwei Männer am Europaplatz fest

Gegen 15 Uhr hatten Polizeikräfte den per Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen im Bereich der Bussteige erkannt. Dieser sei in der Vergangenheit diverse Male im Bereich des Europaplatzes polizeilich in Erscheinung getreten, weil er mit Drogen gehandelt habe. Unter Beteiligung von Kräften der Bundespolizei wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.