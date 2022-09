Mit Beute in Mönchengladbach erwischt : Polizei nimmt Parfum-Dieb fest

Mönchengladbach Ein Richter schickte den Tatverdächtigen ging in Untersuchungshaft. Warum die Polizei jetzt auch gegen einen Ladendetektiv ermittelt.

Nachdem ein 42-Jähriger am Montag, 12. September, bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden war, eilten Detektive hinterher und konnten den Täter zusammen mit einem Passanten stellen. Die Polizei nahm den 42-Jährigen vorläufig fest, und die Staatsanwaltschaft beantragte einen Untersuchungshaftbefehl. Gegen einen der beiden Ladendetektive steht zudem der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung im Raum. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler nahm der 42-Jährige gegen 14.30 Uhr Parfumflaschen an sich und verließ das Geschäft an der Hindenburgstraße, ohne diese zu bezahlen. Zwei Ladendetektive folgten dem Mann. Sie konnten ihn packen, allerdings schlug der 42-Jährige einem der beiden mit der Faust gegen die Brust, verlor die Beute und konnte weiter flüchten. Schließlich holten die Ladendetektive ihn aber ein und stellten ihn zusammen mit einem Passanten, der auf die Situation aufmerksam geworden war. Nach der gemeinsamen Rückkehr in das Geschäft informierte man die Polizei, die den 42-Jährigen vorläufig festnahm.

Zwei Männer bei Streit in Erstaufnahmeeinrichtung in Münster schwer verletzt

45-Jährigerr in Untersuchungshaft : Zwei Männer bei Streit in Erstaufnahmeeinrichtung in Münster schwer verletzt

Die Ermittler führten den polizeilich bereits hinlänglich einschlägig in Erscheinung getretenen 42-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, am Dienstag, 13. September, einem Haftrichter vor. Dieser ordnete gemäß staatsanwaltschaftlichen Antrags Untersuchungshaft an, die der 42-Jährige sofort antrat. Die Ermittlungen dauern an.